Причиной задержки является расхождение во мнениях республиканцев и демократов по обеспечению безопасности границы США с Мексикой

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби снова призвал Конгресс принять решение о выделении средств для продления помощи Украине. Он подчеркнул, что это надо сделать до конца года, так как "позже оказать тот уровень помощи, в котором нуждаются украинцы, будет чрезвычайно сложно".

"Эта поддержка нам нужна немедленно, чтобы мы могли оказывать им помощь бесперебойно", — цитируют его слова Wiadomosci.

Кирби добавил, что из-за промедления Белый дом уже вынужден снизить размер пакетов оружия, которые направляются в Украину. При этом он опроверг слова президента Владимира Зеленского, что недостаточная поддержка стала причиной провала украинского наступления осенью.

"Украина получила то, что ей требовалось, и что каждый пакет вооружений был сформирован в координации с представителями Киева", — заявил Кирби, добавив, что тяжело винить Зеленского в желании получить больше оружия, чтобы остановить российскую агрессию.

Стоит отметить, что ранее глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что новую помощь Украине и Израилю будет трудно принять до конца года. Причиной задержки является расхождение во мнениях республиканцев и демократов по поводу предложенных изменений в обеспечении безопасности южной границы США.

Администрация президента США Джо Байдена просит дополнительно 61 млрд долларов, из которых почти 12 млрд планируется направить на поддержку украинского бюджета (финансовая помощь Вашингтона закончилась в конце сентября). Большая часть этих средств пойдет на военную помощь. Помощь Киеву включена в широкий пакет, который также будет включать поддержку Израиля, Тайваня и укрепление границ.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что в США растет оппозиция по поводу помощи Украине, американцы продолжают находить причины для того, чтобы не бросать нашу страну. Например, из-за преступлений россиян против христиан-протестантов.