"Несмотря на сложную ситуацию, украинцы просят только поддержку"

Несмотря на то, что в США растет оппозиция по поводу помощи Украине, американцы продолжают находить причины для того, чтобы не бросать нашу страну. Журналист The Washington Post указал на одну из них своим читателям.

Как пишет нардеп Ярослав Железняк, данные проявления в прессе очень своевременны и полезны для нашего государства. В самом материале автор пишет о важности военной помощи Украине, например, из-за преступлений россиян против религии.

В частности, приводится пример об убийстве евангелиста Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына Александра. Также говорится, что россия закрыла три крупнейшие протестантские церкви в Мелитополе, а также многие церкви в Мариуполе. Что потеряно около 400 баптистских собраний из-за войны.

"И автор заканчивает тем, что, несмотря на сложную ситуацию, украинцы просят только поддержку, которую может оказать США. Учитывая позицию Спикера Джонсона и вообще религиозное влияние, особенно на республиканское правое крыло, то действительно колонка очень своевременна", — отмечает Железняк.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.