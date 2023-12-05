Бизнесмен и блогер Роман Шрайк о помощи США Украине

Немного про помощь США.

У Конгресса есть эта и следующая недели, чтобы принять бюджет помощи Украине (напомню, Байден запросил более 60 млрд дол). Потом он уходит на каникулы.

Сенат (одна из палат Конгресса) вроде бы завтра приступит к рассмотрению проекта. Идет большая рубка между демократами и республиканцами за согласование мер борьбы с нелегальной миграцией, которые привязываются к этому проекту, и кто знает, что в итоге примут, когда примут и примут ли вообще.

Но я хотел бы обратить внимание на две вещи:

1) Байдену даже из чисто политических причин максимально выгоден успех Украины в 2024 году.

Потому что в ноябре 2024 президентские выборы. Если он сможет предъявить успехи ЗСУ на поле боя, это пойдет ему в плюс и заткнет крики "вы выбрасываете десятки/сотни миллиардов в никуда".

Поэтому любая конспирология, что это Белый дом тормозит помощь, неуместна. Наоборот — сейчас время нарезать салями прошло, все опции по видам вооружений открыты, нужно только обеспечить финансы для поставок.

2) Я считаю угрозу победы Трампа реальной.

Почти наверняка она будет означать прекращение помощи Украине с 2025 года.

То есть нам останется рассчитывать на помощь ЕС, которая, ввиду электоральных успехов всевозможных орбанов, кризиса в Германии и слабости европейского военного сектора, тоже туманна, и на свои силы.

Я верю, что наша военная промышленность за год как-то разовьется, но в то, что сможет на равных противостоять российской, как-то не очень.

Поэтому для обеспечения ведения боевых действий в 2024 году для нас ключевым являются принятие бюджета помощи США.

А для обеспечения на 2025 год нам как минимум нужно поражение Дональда Трампа.

В ближайшие две недели болеем за реализацию первого пункта.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.