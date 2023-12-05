Байдену даже чисто политически выгоден успех Украины в 2024 году - Роман Шрайк
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Бизнесмен и блогер Роман Шрайк о помощи США Украине
Немного про помощь США.
У Конгресса есть эта и следующая недели, чтобы принять бюджет помощи Украине (напомню, Байден запросил более 60 млрд дол). Потом он уходит на каникулы.
Сенат (одна из палат Конгресса) вроде бы завтра приступит к рассмотрению проекта. Идет большая рубка между демократами и республиканцами за согласование мер борьбы с нелегальной миграцией, которые привязываются к этому проекту, и кто знает, что в итоге примут, когда примут и примут ли вообще.
Но я хотел бы обратить внимание на две вещи:
1) Байдену даже из чисто политических причин максимально выгоден успех Украины в 2024 году.
Потому что в ноябре 2024 президентские выборы. Если он сможет предъявить успехи ЗСУ на поле боя, это пойдет ему в плюс и заткнет крики "вы выбрасываете десятки/сотни миллиардов в никуда".
Поэтому любая конспирология, что это Белый дом тормозит помощь, неуместна. Наоборот — сейчас время нарезать салями прошло, все опции по видам вооружений открыты, нужно только обеспечить финансы для поставок.
2) Я считаю угрозу победы Трампа реальной.
Почти наверняка она будет означать прекращение помощи Украине с 2025 года.
То есть нам останется рассчитывать на помощь ЕС, которая, ввиду электоральных успехов всевозможных орбанов, кризиса в Германии и слабости европейского военного сектора, тоже туманна, и на свои силы.
Я верю, что наша военная промышленность за год как-то разовьется, но в то, что сможет на равных противостоять российской, как-то не очень.
Поэтому для обеспечения ведения боевых действий в 2024 году для нас ключевым являются принятие бюджета помощи США.
А для обеспечения на 2025 год нам как минимум нужно поражение Дональда Трампа.
В ближайшие две недели болеем за реализацию первого пункта.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.
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