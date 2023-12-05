Бізнесмен та блогер Роман Шрайк про допомогу США Україні

Трохи про допомогу США.

Конгрес має цей й наступний тижндень, щоб ухвалити бюджет допомоги Україні (нагадаю, Байден запросив понад 60 млрд дол). Потім він іде на канікули.

Сенат (одна з палат Конгресу) наче завтра приступить до розгляду проєкту. Йде велика рубка між демократами та республіканцями за узгодження заходів боротьби з нелегальною міграцією, які прив’язуються до цього проєкту, і хто знає, що зрештою приймуть, коли приймуть чи приймуть взагалі.

Але я хотів би звернути увагу на дві речі:

1) Байдену навіть із суто політичних причин максимально вигідний успіх України у 2024 році.

Тому що в листопаді 2024 року президентські вибори. Якщо він зможе пред’явити успіхи ЗСУ на полі бою, це піде йому у плюс і заткне крики "ви викидаєте десятки/сотні мільярдів у нікуди".

Тому будь-яка конспірологія, що це Білий дім гальмує допомогу, є недоречною. Навпаки — зараз час нарізати салямі минув, усі опції щодо видів озброєнь відкриті, потрібно лише забезпечити фінанси для постачання.

2) Я вважаю загрозу перемоги Трамп реальною.

Майже напевно вона означатиме припинення допомоги Україні з 2025 року.

Тобто нам залишиться розраховувати на допомогу ЄС, яка, зважаючи на електоральні успіхи всіляких орбанів, кризу в Німеччині та слабкість європейського військового сектору, теж туманна, і на свої сили.

Я вірю, що наша військова промисловість за рік якось розвинеться, але те, що зможе на рівних протистояти російській, якось не дуже.

Тому для забезпечення ведення бойових дій у 2024 році для нас ключовим є ухвалення бюджету допомоги США.

А для забезпечення на 2025 рік нам як мінімум потрібна поразка Дональда Трампа.

У найближчі два тижні вболіваємо за реалізацію першого пункту.

Джерело:Telegram-канал Романа Шрайка.