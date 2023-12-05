Зеленський скасував онлайн-зустріч із сенаторами США: подробиці

У США хочуть продовжити підтримку України, але пакет допомоги на 61 млрд доларів, як і раніше, заблокований

Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, який мав відбутися сьогодні, 5 грудня. Попри це, у США запевнили, що й надалі мають намір надавати підтримку Україні.

Про це на брифінгу повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер,повідомляє "Європейська правда". Він зазначив, що замість президента України виступив демократ Марк Уорнер, який не менш обізнаний із потребами ЗСУ.

За словами Шумера, конференція мала відбутися о 15:00 (22:00 за Києвом) по спеціальному захищеному відеозв’язку. Зеленський мав розповісти американським сенаторам про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї. Однак в останній момент щось сталося, і український президент не міг бути присутнім.

Замість президента України виступив Марк Уорнер, який нагадав колегам про те, що Україні вкрай потрібна допомога, запит на яку направив президент Джо Байден. Лідер демократів у верхній палаті парламенту США додав, що є необхідність і надалі підтримувати Україну, оскільки "це поворотний момент західної цивілізації, історичний момент – і відкладати це (голосування за підтримку – ред.) більше не можна".

Нагадаємо, що у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням виділити 106 млрд доларів, з яких 61 млрд призначається на допомогу Україні. Однак зараз пакет під загрозою – республіканці висунули ультиматум. Вони заявили, що не голосуватимуть за подальшу військову допомогу Україні доти, доки адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою. Конкретних вимог немає, але вони посилаються на "Акт про захист кордону", який вимагає відновити будівництво стіни на кордоні. Досі конгресмени-демократи та адміністрація Джо Байдена були проти цього.

За інформацією нардепа Олександри Устінової, завтра відбудеться голосування в Сенаті США і пакет допомоги для України буде провалено навмисно. За її словами, Україна стала заручником внутрішніх конфліктів в Америці.

"Демократи вирішили викинути з пакета кордон, тому що вони категорично проти. Тепер республіканці завалять голосування по всьому пакету. Завтра всі сенатори республіканці, які навіть неймовірно підтримують нас, голосуватимуть ПРОТИ пакету, щоб посадити демократів за стіл переговорів. Політика така політика", — написала нардеп.

Також, за її інформацією, Володимир Зеленський не взяв участі в онлайн-брифінгу не через це, а через інші причини. Устинова впевнена, що, мабуть, це навіть на краще.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Держдепі США зробили заяву щодо перемоги України. Союзники виступають за те, щоб усі території було очищено від росіян.