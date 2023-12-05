Що означає перемога України? У Держдепі США висловилися чітко

У Штатах вважають, що Україна обов’язково має повернути собі всю свою територію

Сполучені Штати Америки мають намір і надалі надавати велику допомогу Україні. Їхня мета полягає у достатній підтримці, щоб наша країна могла перемогти російську агресію.

Про це офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек сказав в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, адміністрація президента Джо Байдена постійно обговорює із партнерами в Європі питання надання Україні ресурсів, яких буде достатньо для перемоги над Росією, а не лише для стримування її агресії.

"Адже мета США, щоб підтримки від нас та європейських партнерів було достатньо, щоб Україна перемогла. А що означає перемогти? Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію. І США вважають, що Україна має вирішувати, як вести свою самооборону" і як вести будь-які можливі переговори з Росією, коли Україна визнає, що настав правильний час", — зазначив Сайзек.

Він також наголосив, що контрнаступ ЗСУ відбувається важко, проте українські захисники хоробро і мужньо тримають оборону. Своєю чергою уряд Штатів намагається надавати Україні якнайбільше підтримки.

"Тому ми розуміємо, що жодне просте рішення, врегулювання, не означатиме, що лінія фронту залишиться там, де вона знаходиться сьогодні. США не думають, що це те, що має бути. І тому уряд США працює щодня і намагається якнайбільше підтримувати Україну самому, і з партнерством з боку європейців", — наголосив Сайзек.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Бельгія підтвердила свої наміри передати Україні винищувачі F-16, проте строк виявився зовсім не швидким.