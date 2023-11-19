В Конгресі США сказали, коли планують ухвалити допомогу для України

Планується, що життєздатний проєкт двопартійної угоди щодо пакету буде розроблятися у Сенаті

В Конгресі США сподіваються, що до кінця року буде ухвалено пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Також додаткові заходи з фінансування включають гроші на посилення американських кордонів та міграційної політики.

Про це повідомляє NBC News. Канал зазначає, що конгресмени хочуть досягти угоди, яка одночасно задовольнить запити Мінфіну та Пентагону, допоможе посиленню кордонів та міститиме низку змін у політиці, щоб заспокоїти консерваторів і не відштовхнути прогресивних демократів.

"Палата представників, яку очолюють республіканці, вже прийняла законопроєкт про допомогу Ізраїлю, але він включає значні скорочення IRS і виключає гуманітарну допомогу – обидва пункти, які Білий дім і демократи в Сенаті вважають неспроможними. Питання у тому, як проходитиме наступний етап переговорів", – сказано у повідомленні.

Лідери Сенату США – як республіканці, так і демократи – вважають, що проєкт угоди повинен погоджуватися в Сенаті, де є місце для міжпартійних переговорів. Тільки там можна розробити законопроєкт, який підтримають у Білому домі та підпише президент Джозеф Байден. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер сказав, що прийняття пакета допомоги буде одним з пріоритетів його роботи між Днем Подяки та Різдвом – тобто, у період з 23 листопада по 25 грудня.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника із національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.