Ще одна країна передасть Україні F-16: строки не тішать

Загальний обсяг технічної допомоги від цієї країни Україні становить понад 320 мільйонів євро

Бельгія є ще однією країною, яка готова передати Україні бойові літаки F-16. Наразі відбуватиметься процес налагодження ланцюжка постачання боєприпасів, запчастин та технічного обладнання для винищувачів.

Поставки цієї техніки в ході зустрічі обговорили голова Міноборони України Рустем Умєров та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер. Про це йдеться у повідомленні українського відомства.

Зазначається, що Бельгія підтверджує наміри передати F-16 Україні у 2025 році. Умєров сказав, що обидві сторони обговорили необхідність початку процесу налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та техобладнання для бойових літаків.

Також міністри обговорили можливість ухвалити представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року. Загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України становить понад 320 мільйонів євро.

Зазначимо, що до коаліції винищувачів раніше приєдналися 11 країн. Деякі з них візьмуть на себе зобов’язання передати Україні винищувачі, а частина з них займатиметься організацією навчання українських пілотів. Йдеться про такі країни: Данія, Нідерланди, Канада, Люксембург, Норвегія, Бельгія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Великобританія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський розповів, скільки безпілотних літальних апаратів F-16 країна отримає від Нідерландів.