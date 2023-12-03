"Це реальна проблема": у ЗСУ розкрили ще одну причину, чому F-16 потрібні Україні якнайшвидше

Гнат підкреслює, що ця інформація озвучується не для того, щоб лякати громадян

У Повітряних Силах ЗСУ назвали ще одну причину, чому Україні потрібні винищувачі F-16 якнайшвидше. Це стосується й посилення ППО загалом.

Про це розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону. За його словами, 2 грудня російські окупанти запустили велику кількість керованих авіабомб у бік півдня.

"Вони не припиняють це робити. ФАБи (ФАБ — фугасна авіабомба — Ред.) стали КАБами (КАБ — керована авіабомба — Ред.). Тепер ФАБи ніхто просто не кидає, бо вони підлітають у зону ураження нашої ППО і завдають дистанційних ударів" — зазначив Ігнат.

Він пояснив, що КАБ "летить неточно, але це 500 кілограмів бомби", і російські окупанти завдають масованих ударів.

"От були й уже близько 100 за добу зафіксовані показники скидання бомб по всій лінії фронту. Тому це є реальна проблема", — сказав речник.

При цьому Ігнат зазначив, що дана інформація озвучується не для того, щоб лякати громадян, а для того, щоб відправити меседж і сигнал західним партнерам, що Україні потрібна зброя.

"Нам потрібні далекобійні системи ППО і якомога швидше F-16, які могли б протистояти російським літакам. Не просто літаки F-16, а ті, які мають тактико-технічні характеристики, здатні протидіяти російській авіації у повітрі й завойовувати перевагу в повітрі", — додав полковник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гнат розкрив головну роль винищувачів F-16 для України.