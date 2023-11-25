Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив неприємні моменти про F-16

F-16 game-changer? Сьогодні я почув цікаве питання, а саме: "Скільки ПС ЗСУ потрібно винищувачів F-16, щоб вони змінили хід війни?"

Дивно, але на другий рік війни, я як не намагався щоразу пояснювати, що немає окремо взятого виду техніки або типу зброї, який би кардинально змінив перебіг подій і все завжди ефективно в комплексі, а не саме по собі, в масах це розуміння, на жаль, не вкоренилося.

А з F-16 все навіть складніше, ніж з танками чи РСЗВ, артилерією чи ОТРК.

Питання кількості F-16 певною мірою, безумовно, важливе, але не менш важливе питання та наявності достатньої кількості пілотів, обслуговуючого персоналу, інфраструктури та аеродрому/аеродромів, пристосованих до прийняття цих винищувачів. Але цю проблематику, як мені здається, за минулий рік багато хто добре збагнув.

Своєю чергою, за наявності всього вищезгаданого виникає інше питання — а з якою номенклатурою озброєнь нам будуть передані F-16, з повною чи обмеженою?

Адже F-16 без відповідного комплексу озброєнь мало чим відрізняється як ефективне знаряддя знищення ворога від радянського МіГ-29.

Наприклад, те, що ми отримаємо ракети класу "повітря-повітря" малого та середнього радіуса дії, модифікацій AIM-9 — це база, без них ніяк. А ось які ми отримаємо модифікації ракет AIM-120 AMRAAM, які здатні знищувати цілі на відстані до 100 км і понад 100 км? Адже вони дозволять боротися з російською авіацією, наприклад, фронтовими бомбардувальниками Су-34, які скидають КАБи за десятки кілометрів до ЛБЗ.

Чи будуть в арсеналі F-16 тактичні плануючі керовані бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon, залежно від модифікації з дальністю ураження цілей від 100 до 500 км. Адже в такому разі ми зможемо перехопити ініціативу щодо застосування КАБів у росіян.

Чи передадуть нам крилаті ракети AGM-158 JASSM, за своїми характеристиками дуже схожі з Storm Shadow та Scalp EG?

Чи будуть в українських F-16 на озброєнні протикорабельні ракети AGM-119, що дозволяють вражати надводні об’єкти на відстані до 55 км і більше?

Але, не менш важливе питання — чи авіація далекого радіолокаційного виявлення наших партнерів допомагатиме нашим F-16 наводити все це далекобійне озброєння, якщо ми його отримаємо, на цілі? Адже без літаків типу AEW&C, або як вони відомі у нас AWACS, за аналогією з найбільш відомим літаком розвідником Boeing E-3 Sentry, ефективність F-16 знижується в рази, до рівня, знову ж таки, середнього МіГ-29.

А тому, так, відповіді на запитання "Скільки ЗС ЗСУ потрібно винищувачів F-16, щоб вони змінили хід війни?", не знаючи відповіді на всі вищевикладені моменти, існувати просто не може.

Джерело: пост Коваленка в Telegram