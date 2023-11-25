Военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл неприятные моменты о F-16

F-16 game-changer? Сегодня я услышал интересный вопрос, а именно: "Сколько ВС ВСУ нужно истребителей F-16, чтобы они изменили ход войны?"

Странно, но на второй год войны, я как не старался каждый раз пояснять, что нет отдельно взятого вида техники или типа оружия, который бы кардинально изменил ход событий и всё всегда эффективно в комплексе, а не само по себе, в массах это понимание, увы, не укоренилось.

А с F-16 всё даже сложнее, чем с танками или РСЗО, артиллерией или ОТРК.

Вопрос количества F-16 в какой-то степени, безусловно, важен, но не менее важен вопрос и наличия достаточного количества пилотов, обслуживающего персонала, инфраструктуры и аэродрома/аэродромов приспособленных к принятию этих истребителей. Но эту проблематику, как мне кажется, за прошедший год многие хорошо уяснили.

В свою очередь, при наличии всего вышеупомянутого, возникает другой вопрос — а с какой номенклатурой вооружений нам будут переданы F-16, с полной или ограниченной?

Ведь F-16 без соответствующего комплекса вооружений, мало чем отличается как эффективное орудие уничтожения врага от советского МиГ-29.

Например, то, что мы получим ракеты класса "воздух-воздух" малого и среднего радиуса действия, модификаций AIM-9 — это база, без них никак. А вот какие мы получим модификации ракет AIM-120 AMRAAM, способные уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км? Ведь они позволят бороться с российской авиацией, например, фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сбрасывающими КАБы за десятки километров до ЛБС.

Будут ли в арсенале F-16 тактические планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, в зависимости от модификации с дальностью поражения целей от 100 км до 500 км. Ведь в таком случае мы сможем перехватить инициативу в применении КАБов у россиян.

Передадут ли нам крылатые ракеты AGM-158 JASSM, по своим характеристикам очень схожие с Storm Shadow и Scalp EG?

Будут ли у украинских F-16 на вооружении противокорабельные ракеты AGM-119, позволяющие поражать надводные объекты на расстоянии до 55 км и более?

Но, не менее важный вопрос — будет ли авиация дальнего радиолокационного обнаружения наших партнёров помогать нашим F-16 наводить всё это дальнобойное вооружение, если мы его получим, на цели? Ведь без самолётов типа AEW&C, или как они известны у нас AWACS, по аналогии с наиболее известным самолётом разведчиком Boeing E-3 Sentry, эффективность F-16 снижается в разы, до уровня, опять-таки, среднестатистического МиГ-29.

А потому, да, ответа на вопрос "Сколько ВС ВСУ нужно истребителей F-16, чтобы они изменили ход войны?", не зная ответов на всё вышеизложенные моменты, существовать просто не может.

Источник: пост Коваленко в Telegram