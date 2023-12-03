"Это реальная проблема": в ВСУ раскрыли еще одну причину, почему F-16 нужны Украине как можно скорее

Игнат подчеркивает, что данная информация озвучивается не для того, чтобы пугать граждан

В Воздушных Силах ВСУ назвали еще одну причину, почему Украине нужны истребители F-16, как можно скорее. Это касается и усиления ПВО в целом.

Об этом рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, 2 декабря российские оккупанты запустили большое количество управляемых авиабомб в сторону юга.

"Они не прекращают это делать. ФАБы (ФАБ — фугасная авиабомба — Ред.) стали КАБами (КАБ — управляемая авиабомба — Ред.). Теперь ФАБы никто просто не бросает, потому что они подлетают в зону поражения нашей ПВО и наносят дистанционные удары", — отметил Игнат.

Он объяснил, что КАБ "летит неточно, но это 500 килограммов бомбы", и российские оккупанты наносят массированные удары.

"Вот были и уже около 100 в сутки зафиксированы показатели сброса бомб по всей линии фронта. Поэтому это реальная проблема", — сказал спикер.

При этом Игнат отметил, что данная информация озвучивается не для того, чтобы пугать граждан, а для того, чтобы отправить месседж и сигнал западным партнерам, что Украине нужно оружие.

"Нам нужны дальнобойные системы ПВО и как можно скорее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам. Не просто самолеты F-16, а имеющие тактико-технические характеристики, способны противодействовать российской авиации в воздухе и завоевывать преимущество в воздухе", — добавил полковник.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игнат раскрыл главную роль истребителей F-16 для Украины.