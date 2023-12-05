"У США 6 тысяч танков, а Украине передали 31": журналист Bild раскритиковал помощь от Штатов

За последние 10 месяцев Штаты не обещали больше ни одного дополнительного танка

У Соединенных Штатов Америки есть более 6 тысяч основных боевых танков M1 Abrams, из которых 2600 находятся в боевой готовности. Тем не менее Украине они передали только 31 танк.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал журналист и аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. По его словам, за последние 10 месяцев Штаты не обещали передать ни один дополнительный танк.

"Как Украина могла выиграть войну против России с таким крошечным количеством?", — задался вопросом журналист.

В комментариях под этим постом Рёпке добавил, что на вооружении Штатов есть тысячи ATACMS, но из них Украине достались только 20. Аналитик считает, что это о многом говорит.

"Только 20 из более чем 3000 ATACMS были доставлены, что является еще одним примером действий США, говорящих громче, чем их слова", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году у Штатов заканчиваются ресурсы для помощи Украине. Поэтому в Белом доме обратились к Конгрессу с призывом утвердить дальнейшее финансирование Киеву.