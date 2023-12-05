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"У США 6 тисяч танків, а Україні передали 31": журналіст Bild розкритикував допомогу від Штатів

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Танк Abrams Новина оновлена 05 грудня 2023, 14:19
Танк Abrams. Фото Pixabay

За останні 10 місяців Штати не обіцяли більше жодного додаткового танка

Сполучені Штати Америки мають понад 6 тисяч основних бойових танків M1 Abrams, з яких 2600 перебувають у бойовій готовності. Проте Україні вони передали лише 31 танк.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав журналіст та аналітик німецької газети Bild Юліан Репке. За його словами, протягом останніх десять місяців Штати не обіцяли передати жоден додатковий танк.

"Як Україна могла виграти війну проти Росії з такою крихітною кількістю?", — запитав журналіст.

У коментарях під цією посадою Репке додав, що на озброєнні Штатів є тисячі ATACMS, але з них Україні дісталося лише 20. Аналітик вважає, що це багато про що говорить.

"Лише 20 із більш ніж 3000 ATACMS були доставлені, що є ще одним прикладом дій США, які говорять голосніше, ніж їхні слова", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році у Штатів закінчуються ресурси для допомоги Україні. Тому у Білому домі звернулися до Конгресу із закликом затвердити подальше фінансування Києву.

Теги:
#Україна #США #Абрамс #Танк #Джуліан Рёпке