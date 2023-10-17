Украина получила все обещанные США танки Abrams: названо число

В США не считают танки Abrams "панацеей" от нашествия россиян

США передали Украине все танки М1 Abrams, которые обещали. Всего ВСУ получили 31 единицу этой боевой техники.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннела. Он добавил, что теперь Украина должна сама определить, где разместит военные потенциал.

Вместе с танками в Украину вернулись все военные, которые обучались работе на М1 Abrams вместе с американскими войсками в Германии (танкисты и технический персонал). Также были переданы боеприпасы и запасные части к танкам. По информации военных чиновников, понадобится немного времени, прежде чем американские танки отправят на фронт.

"Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они [Украина] должны определить, когда и где они предоставят этот потенциал. Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет его использовать", — сказал Мартин О'Доннелл.

Он добавил, что танки Abrams "чертовски хорошая бронетехника", однако он не является "панацеей" против россиян. Вместе с тем американский офицер подчеркнул, что прорыв Украины важнее всего.

Напомним, что первый из 31 танка Abrams прибыл в Украину в конце сентября. Поставка состоялась быстрее, чем предполагалось ранее.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина получила ракеты ATACMS от США. Официальное заявление о первом применении дальнобойных американских ракет сделал Владимир Зеленский.