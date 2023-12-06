"Ситуація змінюється": названо причину скасування виступу Зеленського в Сенаті США

Глава держави планував звернутися до сенаторів США щодо військової допомоги

З’ясувалась причина, через яку президент України Володимир Зеленський скасував раніше запланований виступ на секретному брифінгу в Сенаті США. Ситуацію, що склалася, прояснив міністр оборони України Рустем Умеров.

Глава оборонного відомства зазначив, що в Україні війна та ситуація постійно змінюється. Це і стало основним приводом для скасування. Таку заяву Рустем Умеров зробив у інтерв’ю Fox News.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", — пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, що запланований на вівторок, 5 грудня, виступ президента України перед законодавцями США було скасовано "через питання, що виникло в останній момент". Український лідер не з’явився і за допомогою онлайн-зв’язку на брифінгу у Палаті представників по Україні, де планував розповісти про хід війни перед ключовим голосуванням щодо надання допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на 6 грудня Сенат США призначив голосування щодо пакету підтримки України на суму понад 61 мільярд доларів. Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Штати будуть "відповідальні за поразку України", якщо Конгрес не схвалить запит адміністрації Байдена коштом на допомогу Києву.