В Белом доме призвали конгрессменов не помогать путину и проголосовать за помощь Украине

Если Конгресс не одобрит финансирование вовремя, поставки оружия в Украину могут вообще прекратиться

В Белом доме призвали конгрессменов как можно скорее выделить дополнительное финансирование для оказания помощи Украине. Каждый из конгрессменов, который проголосует против этого финансирования – фактически друг российского диктатора владимира путина, поскольку помогает ему выиграть войну в Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 4 декабря. Он отметил, что отказ Украине в помощи в тот период, когда она испытывает трудности, нанесет ужасный ущерб демократии.

"Любой член Конгресса, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит путину победу… Мы считаем, что это неправильный урок истории, и что каждый член Конгресса – демократ и республиканец – должен проголосовать в поддержку этого решения", – сказал он.

Салливан добавил, что средства помощи сейчас заканчиваются, поэтому если Конгресс не одобрит финансирование вовремя, поставки оружия могут вообще прекратиться. США не смогут предоставлять Украине вооружение по американским военным запасам.

"Ресурсы, которые Конгресс предоставил Украине и другим потребностям в сфере национальной безопасности, остановили российское продвижение в Украине, помогли Украине достичь существенных военных побед, включая отвоевание более 50% территории, которую россия оккупировала", — напомнил чиновник.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что в США растет оппозиция помощи Украине, американцы продолжают находить причины для того, чтобы не бросать нашу страну. Например, из-за преступлений россиян против христиан-протестантов.

Соединенные Штаты Америки считают главной задачей на данный момент помочь Украине пройти зиму. Поэтому Вашингтон принял решение сосредоточиться на трех приоритетах оказания помощи Украине – усиление украинской ПВО, укрепление энергетической инфраструктуры и создание запасов оборудования.