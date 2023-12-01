Как США поможет Украине зимой: у Байдена назвали главные приоритеты

Украина получила от США и союзников системы ПВО, запасы оборудования и защитное снаряжение для критически важных объектов

Соединенные Штаты Америки считают главной задачей на данный момент помочь Украине пройти зиму. Поэтому Вашингтон принял решение сосредоточиться на трех приоритетах оказания помощи Украине – усиление украинской ПВО, укрепление энергетической инфраструктуры и создание запасов оборудования.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 30 ноября в Белом доме. Кирби напомнил, что российский террористический режим не отказался от попыток атаковать объекты украинской критической инфраструктуры.

Президент США Джозеф Байден и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан поручили с учетом ракетных и дроновых атак российских террористов против электростанций определить главные направления оказания помощи Украине. Принято решение выделить три приоритета.

"Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру. Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру. И, в-третьих, мы передаем Украине резервное оборудование и материалы", – сказал Кирби.

По его словам, США и партнеры уже передали Украине новые зенитные ракетные системы, в том числе ЗРК Patriot, Hawk и Avenger, кроме других средств противовоздушной обороны. Также Украина получила защитное оборудование – специальные сетки, арматуру, барьеры HESCO – с помощью которых можно защитить важные объекты.

Кроме того, Украина получила помощь в создании неприкосновенных запасов для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. В состав помощи вошли высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.