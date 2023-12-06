Через допомогу: Єрмак, Умєров та інші зустрілися зі спікером Палати представників США, що говорили

Підтримка США необхідна Україні

Представники України провели зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Його запевнили, що наша країна продовжить йти шляхом реформ.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Також, за його словами, він подякував Джонсону за підтримку Конгресу.

"Вона життєво потрібна Україні, і ми високо цінуємо її", — сказав Єрмак.

Також Єрмак висловив сподівання, що дуже важливі для захисту нашої держави ініціативи будуть ухвалені.

"Ми продовжуємо боротьбу за свободу і цінності, що об’єднують нас", — резюмував він.

Крім Єрмака з Джонсоном зустрівся спікер Верховної Ради Стефанчук, міністр оборони України Умеров та інші.

Тим часом Стефанчук на своїй сторінці розповів, що сказав Джонсону.

"Звернувся з проханням підтримати важливі для України рішення у Конгресі. Акцентував, що швидкість просування українських воїнів на полі бою залежить від швидкості надання Україні зброї", — заявив Стефанчук.

Спікер наголосив, що Україна готова й надалі продовжувати впровадження реформ.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден звертався до Конгресу із вимогою виділити додаткові кошти. Більшість із них (61 млрд із 106 млрд доларів) планували направити як допомогу Україні. Пентагон підтримав ініціативу президента США. Але республіканці виставили ультиматум і мають намір провалити голосування, призначене на 6 грудня 2023 року.