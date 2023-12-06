Из-за помощи: Ермак, Умеров и другие встретились со спикером Палаты представителей США, что говорили

Поддержка США необходима Украине

Представители Украины провели встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Его заверили, что наша страна продолжит идти по пути реформ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также, по его словам, он поблагодарил Джонсона за поддержку Конгресса.

"Она жизненно нужна Украине, и мы высоко ценим ее", — сказал Ермак.

Также Ермак выразил надежду, что очень важные для защиты нашего государства инициативы будут приняты.

"Мы продолжаем борьбу за свободу и объединяющие нас ценности", — резюмировал он.

Стоит отметить, что помимо Ермака с Джонсоном встретился спикер Верховной Рады Стефанчук, министр обороны Украины Умеров и другие.

Тем временем Стефанчук на своей странице рассказал, что он сказал Джонсону.

"Обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в Конгрессе. Акцентировал, что скорость продвижения украинских воинов на поле боя зависит от скорости предоставления Украине оружия", — заявил Стефанчук.

Он отметил, что Киев нуждается в продолжении финансовой и военной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден обращался к Конгрессу с требованием выделить дополнительные средства. Большая часть из них (61 млрд из 106 млрд долларов) планировали направить в качестве помощи Украине. Пентагон поддержал инициативу президента США. Но республиканцы выставили ультиматум и собираются провалить голосование, назначенное на 6 декабря 2023 года.