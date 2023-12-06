Инвестиционный банкир, блогер Сергей Фурса считает, что не стоит отчаиваться из-за того, что в США пока не могут согласовать дальнейшую помощь Украине

Что по помощи США? Нас все бросили? Мы все умрем?

Где-то такие настроения вокруг. И то ли зимняя депрессия, то ли очень эффективно сработала российская пропаганда. Или все вместе на фоне усталости.

Но нит. Никто никого не бросал.

Вас зовут играть в футбол. А вы говорите, что выйдете, как сделаете домашнее задание. А домашнее задание вы никак не можете сделать, потому что вам нужна помощь старшего брата. А он говорит, что сделает это, если вы уберете в его комнате. И вы задерживаетесь.

Значит ли это, что вы не выйдете играть в футбол? Значит ли это, что вы не любите играть в футбол с ребятами? Нет. Это значит, что вы хотите, но задерживаетесь. Вы просто будете позже.

То же сейчас и с помощью Украине. По помощи вопросов нет вообще. Но есть привязка голосования за помощь Украине и Израилю к вопросу обустройства границы с Мексикой. И вот на этом вопросе, глубоко внутри американском, и есть основной завтык. Не могут пока договориться республиканцы и демократы. Потому что республиканцы вообще всех расстреляли бы там на границе. А демократы за любовь, мир, и вообще не хотят признавать, что провтыкали и допустили этот кризис.

И торговля идет. Никоим образом мы на нее повлиять не можем. Хоть десять групп депутатов посылай. Мы слышим много заявлений, что Украина на грани и скоро закончится оружие. Эти заявления направлены как раз на демократов и республиканцев, чтобы они там скорее решали. Но сделать вы ничего не можете. Потому что это как попасть в гости в тот момент, когда муж упорно и страстно спорит с женой. И вам даже разрешения сходить в туалет страшно спросить. Хочется, но страшно. И вы понимаете, что влезать в этот спор вам нельзя. Они потом договорятся и страстно примирятся, а вот вы, если станете на чью-то сторону, станете врагом государства.

Значит ли это, что США готовы бросить Украину? Конечно нет. Значит ли это, что есть какой-то страшный тайный план принуждения Украины к миру путем оттягивания помощи? Конечно, это бред, потому что есть объективные причины этого затягивания и подумать, что ключевой для американского общества спор вокруг границы с Мексикой организован специально, чтобы повлиять на украинские власти, может лишь очень помешанный сторонник теории заговоров.

Мы в моменте эмоциональной пропасти. Так как совпало несколько факторов, которые оказывают очень краткосрочное действие. Просто тайминг такой. И посыпать голову пеплом сейчас, когда в процессе несколько ключевых для Украины решений просто неуместно. Потому что пройдет неделя или месяц и как ЕС, так и США решат свои технические проблемы и проголосуют помощь Украине. И будет очень досадно, если кто-то, поддавшись отчаянию, не дождется и повесится с горя.

И да, насущных потребностей получить финансирование прямо сейчас у Украины нет. Деньги есть и в ближайшие месяцы их хватит. Конечно, по вооружению история другая. Но повлиять на Конгресс мы все равно не можем. Поэтому просто сидим и ждем, когда демократы и республиканцы устанут ссориться друг с другом. И надеемся, что они это сделают еще до праздников.

Источник: Facebook Сергея Фурсы