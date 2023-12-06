Трамп пообещал быть диктатором только в первый день президенства: что хочет сделать

Американский миллиардер объяснил, что сделал бы в первый день президентства

Бывший президент Соединенных Шатов Америки Дональд Трамп пообещал не быть диктатором в случае его возвращения к власти. Исключением будет только первый день его правления.

Такое заявление Трамп сделал, когда его спросили, не откажется ли он от возмездия в отношении всех своих врагов, если вновь займет президентское кресло. Об этом пишет Politico.

Сначала Трамп уходил от ответа, но когда этот вопрос прозвучал во второй раз, он сказал, что станет диктатором только на один день — на первый день правления. В это время Трамп пообещал закрыть южную границу с Мексикой и расширить добычу нефти.

"Нет. Нет. Кроме первого дня. Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить. В остальном я не диктатор", — сказал Дональд.

В материале отмечается, что эти слова, возможно, были попыткой разрядить обстановку, которая сохраняется вокруг Трампа в различных публикациях СМИ в последние недели. Речь идет о том, что журналисты обратили внимание на авторитарный уклон предполагаемого подхода ко второму сроку Трампа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что соратник Дональда Трампа рассказал, что для Украины будет означать его победа на президентских выборах.