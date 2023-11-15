Еще один штат допустил Трампа до участия в выборах: окончательно ли это решение

На это решение суда будет подана апелляция

Суд в штате Мичиган постановил, что экс-президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году. Трамп останется в первичных бюллетенях в Мичигане, рассматривающий дело судья не счел, что существуют какие-либо факторы, препятствующие участию политика в выборах.

Как сообщило агентство Associated Press, в октябре нынешнего года, Верховный суд США отклонил апелляцию республиканца, консультанта по налоговым вопросам Энтони Кастро на решение нижестоящей инстанции, которая отказалась запрещать экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Ранее аналогичное решение вынес суд в Миннесоте. Также ожидается, что такое же решение примет суд в Колорадо.

Либеральная группа "Свобода слова для людей" заявила, что немедленно подаст апелляцию на это решение в Апелляционный суд Мичигана. Также она попросила Верховный суд штата вмешаться и рассмотреть дело в ускоренном порядке.

"Мы разочарованы решением суда первой инстанции и немедленно подаем его на апелляцию", — заявил Рон Фейн, директор по правовым вопросам организации "Свобода слова для людей".

Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз (согласно данным опросов, он обходит своего ближайшего конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса на 47%). В случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.

Напомним, 6 января 2021 года, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего тогда президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки. Тогда погибли пять человек. Позже ФБР сообщало об аресте почти тысяче участников беспорядков. Трамп обещал их помиловать в случае победы на президентских выборах 2024 года.

Стоит отметить, что против Трампа сейчас выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. Одно из них связано со штурмом Капитолия. Вину по делу о штурме он не признал.

Как сообщал "Телеграф", палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства во избежание "шатдауна": предложение нового спикера Майка Джонсона поддержали 336-ю голосами (из них 209 — демократы) против 95 (93 республиканца и два демократа). Законопроект не предусматривает дополнительной помощи для Украины или Израиля.