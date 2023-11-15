Ще один штат допустив Трампа до участі у виборах: чи остаточне це рішення

На це рішення суду буде подано апеляцію

Суд у штаті Мічиган ухвалив, що екс-президент США Дональд Трамп може брати участь у виборах на пост глави держави у 2024 році, незважаючи на його роль у штурмі Капітолію у 2021 році. Трамп залишиться в первинних бюлетенях у Мічигані, суддя, який розглядає справу, не вважав, що існують будь-які фактори, що перешкоджають участі політика у виборах.

Як повідомило агентство Associated Press, у жовтні нинішнього року Верховний суд США відхилив апеляцію республіканця, консультанта з податкових питань Ентоні Кастро на рішення нижчої інстанції, яка відмовилася забороняти екс-президенту США Дональду Трампу брати участь у виборах глави держави у 2024 році.

Раніше аналогічне рішення ухвалив суд у Міннесоті. Також очікується, що таке саме рішення ухвалить суд у Колорадо.

Ліберальна група "Свобода слова для людей" заявила, що негайно подасть апеляцію на це рішення до Апеляційного суду Мічигану. Також вона попросила Верховний суд штату втрутитися та розглянути справу у прискореному порядку.

"Ми розчаровані рішенням суду першої інстанції і негайно подаємо його на апеляцію", — заявив Рон Фейн, директор з правових питань організації "Свобода слова для людей".

Трамп є претендентом на висування у президенти США на виборах-2024 від Республіканської партії. На цей час він є безумовним лідером республіканських праймеріз (згідно з даними опитувань, він обходить свого найближчого конкурента, губернатора Флориди Рона Десантіса на 47%). У разі перемоги на попередньому голосуванні він отримає право брати участь у загальних виборах у листопаді наступного року.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року, напередодні затвердження законодавцями перемоги демократа Джо Байдена на виборах президента США, у Вашингтон стягнулися прихильники чинного тоді президента Дональда Трампа пысля його заклику. Вони рушили до Конгресу, прорвали кордони поліції, увірвалися до будівлі Капітолію та влаштували заворушення. Тоді загинули п’ятеро людей. Пізніше ФБР повідомляло про арешт майже тисячі учасників безладів. Трамп обіцяв помилувати їх у разі перемоги на президентських виборах 2024 року.

Варто зазначити, що проти Трампа зараз висунуто звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Одне пов’язано зі штурмом Капітолію. Вину у справі про штурм він не визнав.

Як повідомляв "Телеграф", палата представників США схвалила законопроект про фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну": пропозицію нового спікера Майка Джонсона підтримали 336 голосами (з них 209 — демократи) проти 95 (93 республіканці і два демократи). Законопроект не передбачає додаткової допомоги для України чи Ізраїлю.