Близкий соратник Трампа рассказал, что будет с Украиной, если тот снова станет президентом США

Трамп, по мнению Помпео, займется "правильными вещами"

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не сулит Украине "зрады" в отношении её поддержки. Даже несмотря на то, что тот регулярно делал скандальные заявления по этому поводу, а также по поводу войны в нашей стране в целом.

Такое мнение высказал госсекретарь США при администрации Трампа Майк Помпео в интервью NV. Он заявил, что уверен, основываясь на опыте работы с экс-президентом США, в том, что Трамп в роли президента "будет делать правильные вещи" всякий раз, когда суверенному государству бросают вызов.

"Он сделает все правильно на нашей южной границе. И так же, как мы предоставили Украине оборонные системы вооружения, вопреки многим демократам, которые говорили, что мы не должны этого делать, я уверен, что следующая администрация, честно говоря, будет ли это президент Трамп или кто-то другой из моей партии, или демократ, я уверен, что они поймут центральную природу этой угрозы для Соединенных Штатов и Европы и продолжат оказывать поддержку", — сказал он.

При этом, он объяснил, что под "правильными вещами" называет помощь Украине в победе, а не "борьбе в глухом угле".

"Победа – это сдерживание путина. Это главный провал администрации Байдена. Подумайте об этом, когда президент Обама был избран в 2015 году, россияне захватили часть Украины, Крым. Через четыре года путин не продвинулся ни на дюйм по территории Украины. Бои шли на Донбассе. Я был там несколько раз, когда был на прежней должности. Но путин не нападал. Он не пытался взять Киев. Как только президент Трамп ушел с поста, Киев оказался под ударом. Мы поняли, как сдерживать таких людей, как владимир путин. В этом состоит важность обновления американского могущества. И способ сделать это — быть однозначным по отношению к тому, кто прав, а кто нет. И здесь Украина и украинский народ, по сути, являются жертвами террористической атаки. И я убежден, что эта агрессия владимира путина может быть побеждена", — сказал Помпео.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его "формулу мира".