Близький соратник Трампа розповів, що буде з Україною, якщо той знову стане президентом США

Трамп, на думку Помпео, займеться "правильними речами"

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не обіцяє Україні "зради" щодо її підтримки. Навіть незважаючи на те, що той регулярно робив скандальні заяви з цього приводу, а також з приводу війни в нашій країні в цілому.

Таку думку висловив держсекретар США при адміністрації Трамп Майк Помпео в інтерв’ю NV. Він заявив, що впевнений, ґрунтуючись на досвіді роботи з експрезидентом США, у тому, що Трамп у ролі президента "робитиме правильні речі" щоразу, коли суверенній державі кидають виклик.

"Він зробить все правильно на нашому південному кордоні. І так само, як ми надали Україні оборонні системи озброєння, всупереч багатьом демократам, які казали, що ми не повинні цього робити, я впевнений, що наступна адміністрація, відверто кажучи, чи буде це президент Трамп, чи хтось інший з моєї партії, чи демократ, я впевнений, що вони зрозуміють центральну природу цієї загрози для Сполучених Штатів і Європи і продовжать надавати підтримку", – сказав він.

При цьому він пояснив, що під "правильними речами" називає допомогу Україні у перемозі, а не "боротьбі в глухому куті".

"Перемога — це стримування путіна. Це головний провал адміністрації Байдена. Подумайте про це, коли президент Обама був обраний у 2015 році, росіяни захопили частину України, Крим. За чотири роки путін не просунувся ні на дюйм по території України. Бої точилися на Донбасі. Я був там кілька разів, коли був на попередній посаді. Але путін не нападав. Він не намагався взяти Київ. Як тільки президент Трамп пішов з посади, Київ опинився під ударом. Наразі ми зрозуміли, як стримувати таких людей, як володимир путін. У цьому полягає важливість відновлення американської могутності. І спосіб зробити це — бути однозначним щодо того, хто має рацію, а хто ні. І тут Україна і український народ, по суті, є жертвами терористичної атаки. І я переконаний, що ця агресія володимира путіна може бути переможена", — сказав Помпео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський заявив, що готовий обговорити з Трампом його "формулу світу".