Трамп пообіцяв бути диктатором лише у перший день президентства: що хоче зробити

Американський мільярдер пояснив, що зробив би у перший день президентства

Колишній президент Сполучених Шатів Америки Дональд Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі повернення до влади. Винятком буде лише перший день його правління.

Таку заяву Трамп зробив, коли його запитали, чи не відмовиться він від відплати всім своїм ворогам, якщо знову займе президентське крісло. Про це пише Politico.

Спочатку Трамп уникав відповіді, але коли це питання прозвучало вдруге, він сказав, що стане диктатором лише на один день — у перший день правління. У цей час Трамп пообіцяв закрити південний кордон із Мексикою та розширити видобуток нафти.

"Ні. Ні. Крім першого дня. Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити. В іншому я не диктатор", — сказав Дональд.

У матеріалі наголошується, що ці слова, можливо, були спробою розрядити обстановку, яка зберігається навколо Трампа у різних публікаціях ЗМІ в останні тижні. Йдеться про те, що журналісти звернули увагу на авторитарний ухил передбачуваного підходу до другого строку..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соратник Дональда Трампа розповів, що для України означатиме його перемога на президентських виборах.