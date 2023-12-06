"Мы будем ответственны за поражение Украины": глава Минфина США мощно выступила за продолжение помощи

Американское финансирование Украины также важно для союзников США в Европе

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты будут "ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит запрос администрации Байдена на средства на помощь Киеву. Она добавила, что финансирование — особенно для государственного бюджета Украины — было "крайне необходимым" и предварительным условием для продолжения поддержки нашей страны Международным валютным фондом.

"Я разговаривала с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, они это понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем понести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием. И я включаю сюда прямую поддержку бюджета, потому что это крайне важно", — цитирует слова Йеллен Reuters.

Упоминаются в статье и слова главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он заявил, что отсрочка помощи США создает "большой риск", что Украина проиграет войну против российских оккупантов.

Йеллен подчеркнула, что американское финансирование Украины также важно для союзников США в Европе. Они оказывают Киеву существенную помощь.

"У Украины просто заканчиваются деньги … у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы им посылаем, чтобы поддержать их", — отметила министр финансов США.

Она добавила, что помощь сопровождалась "очень строгим контролем для защиты от любого неправомерного использования средств и любой коррупции". Поддержка государственного бюджета Украины направлялась через Всемирный банк, который имеет сильные антикоррупционные гарантии для предотвращения коррупции, чтобы убедиться, что деньги идут по назначению.

Как сообщал "Телеграф", лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, который всегда был на стороне Украины, заявил, что будет призывать сенаторов-республиканцев голосовать против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю. Его шаг направлен на то, чтобы вынудить заставить Белый дом пойти на уступки по вопросу безопасности государственной границы США.