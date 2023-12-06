"Ми будемо відповідальні за поразку України": глава Мінфіну США потужно виступила за продовження допомоги

Американське фінансування України також є важливим для союзників США в Європі

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати будуть "відповідальні за поразку України", якщо Конгрес не схвалить запит адміністрації Байдена коштом на допомогу Києву. Вона додала, що фінансування — особливо для державного бюджету України — було "вкрай необхідною" та попередньою умовою для продовження підтримки нашої країни Міжнародним валютним фондом.

"Я розмовляла з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони це розуміють, що це важка ситуація, і ми можемо понести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити Україну необхідним фінансуванням. І я включаю сюди пряму підтримку бюджету, тому що це дуже важливо", — цитує слова Єллен Reuters.

Згадуються у статті й слова голови адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака. Він заявив, що відстрочення допомоги США створює "великий ризик", що Україна програє війну проти російських окупантів.

Єллен наголосила, що американське фінансування України також важливе для союзників США в Європі. Вони надають Києву суттєву допомогу.

"В України просто закінчуються гроші… вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх", — зазначила міністр фінансів США.

Вона додала, що допомога супроводжувалася "дуже суворим контролем для захисту від будь-якого неправомірного використання коштів та будь-якої корупції". Підтримка державного бюджету України надсилалася Світовим банком, який має сильні антикорупційні гарантії для запобігання корупції, щоб переконатися, що гроші йдуть за призначенням.

Як повідомляв "Телеграф", лідер Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл, який завжди був на боці України, заявив, що закликатиме сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Його крок спрямований на те, щоб змусити Білий дім піти на поступки з питання безпеки державного кордону США.