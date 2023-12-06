Друг України у Сенаті США закликає голосувати проти допомоги Києву: що відбувається

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер звинуватив республіканців у тому, що вони "взяли допомогу Україні у заручники"

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, який завжди був на боці України, заявив, що закликатиме сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Його крок спрямований на те, щоб змусити Білий дім піти на поступки з питання безпеки державного кордону США.

За словами Макконнелла, йдеться про законопроект щодо виділення 106 мільярдів доларів США, запропонований президентом країни Джо Байденом, пише ABC News. Голосування за нього призначено на 6 грудня.

Проект закону передбачає надання Україні 60 мільярдів доларів. До нього також входить фінансування для Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону. Водночас, там немає положень про зміцнення кордону з Мексикою, що є неприйнятним для республіканців. Саме тому Макконнелл вирішив закликати сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні", — пояснив Макконнелл.

Своєю чергою лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер звинуватив республіканців у тому, що вони "взяли допомогу Україні в заручники" через їхні вимоги змінити політику за кордоном.

Для лобіювання голосування за ініціативу американського президента прибули держсекретар Ентоні Блінкен та українська делегація на чолі із главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Звернутися до сенаторів планував і президент Володимир Зеленський, проте він останньої миті скасував свій виступ.

Американські конгресмени пояснили, чому голосування за надання допомоги Україні пов’язують із мексикансько-американським кордоном і чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання разом. За їхніми словами, "тут немає нічого надзвичайного", пише "Голос Америки".

"Тут немає нічого надзвичайного, що для узгодження певного законопроекту його приєднують до іншого... Це один зі способів впливу політичних партій один на одного для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", — пояснив конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

Водночас за словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США продемонструє звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або — або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну", – каже Маккол.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Держдепі США зробили заяву щодо перемоги України. Союзники виступають за те, щоб усі території були очищені від росіян.