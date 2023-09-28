путіна треба бити в Україні: у США розповіли, навіщо підтримують Київ

Член Сенату США розповів, навіщо допомагати Україні

Допомагаючи Україні, США діють у своїх інтересах. Це пов'язано з тим, що Штати протистоять російській диктатурі.

Крім того, всебічна допомога Україні б’є і по інших авторитарних режимах, серед яких Китай та КНДР. Таку думку висловив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, пише Голос Америки.

За словами політика, обсяги допомоги, що виділяються Україні, виглядають занадто малими для того, щоб дійсно перемогти росіян.

"Якщо володимир путін виграє у цій війні, то наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, — це самі українці", — зазначив він.

Також Макконнелл переконаний, що допомога Україні у військовій сфері допомагає розвивати промислову базу США, оскільки створюються нові робочі місця. Він наголосив на важливості роботи в цьому напрямку, так як конкуренція з боку Китаю та росії постійно зростає.

Представник Сенату США переконаний, що впевнений опір агресору від України впливає на ситуацію на Далекому сході.

"Деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете відправити повідомлення президенту Сі, бийте путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці. Отже, це дійсно має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в США ухвалили рішення про передачу Україні допомоги на 300 мільйонів доларів.