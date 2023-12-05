Всі рішення ухвалено: Кулеба розповів про прогрес в отриманні Україною F-16

Зараз всі рішення мають виключно технічний характер

Коаліція країн-союзників працює над тим, щоб збільшити кількість винищувачів F-16, які має отримати Україна. Водночас зараз триває навчання українських пілотів та інженерів.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з колегою з Нідерландів Ханке Гердіною Йоханетт Брюїнс Слот, передає "Інтерфакс". Він додав, що всі необхідні політичні рішення вже ухвалено, йде технічна підготовка.

"Коаліція F-16 працює, у тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні. Як тільки технічна підготовка закінчиться: і пілотів, і техніків, і інфраструктури в Україні, ці літаки будуть в Україні", — запевнив Дмитро Кулеба.

Глава українського МЗС також сказав, що отримав від Нідерландів запевнення в тому, що країна взяла на себе зобов’язання про передачу Україні американських винищувачів. На цей час все "прив’язане до технічних речей", а не до політики.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року США заявили, що готові схвалити передачу винищувачів F-16 Україні, але після того, як пілоти пройдуть навчання. Також була створена авіаційна коаліція, до якої увійшли Данія, Нідерланди та Бельгія.

Також "Телеграф" розповідав, чому Україні терміново потрібні F-16. У Повітряних Силах зазначають, що росіяни активно намагаються промацати ППО країни та застосовують дедалі більше керованих авіабомб.