Все решения приняты: Кулеба рассказал о прогрессе в получении Украиной F-16

Сейчас все решения носят исключительно технический характер

Коалиция стран-союзников работает над тем, чтобы увеличить количество истребителей F-16, которые должна получить Украина. Вместе с тем сейчас продолжается обучение украинских пилотов и инженеров.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Гердиной Йоханетт Брюинс Слот, передает "Интерфакс". Он добавил, что все необходимые политические решения уже приняты, идет техническая подготовка.

"Коалиция F-16 работает, в том числе над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине. Как только техническая подготовка закончится: и пилотов, и техников, и инфраструктуры в Украине, — эти самолеты будут в Украине", — заверил Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД также сказал, что получил от Нидерландов заверение в том, что страна взяла на себя обязательства о передаче Украине американских истребителей. На данный момент все "привязано к техническим вещам", а не политике.

Напомним, что в августе 2023 года США заявили, что готовы одобрить передачу истребителей F-16 Украине, но после того, как пилоты пройдут обучение. Также была создана авиационная коалиция, в которую вошли Дания, Нидерланды и Бельгия.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему Украине срочно нужны F-16. В Воздушных Силах отмечают, что россияне активно пытаются прощупать ПВО страны и применяют все больше управляемых авиабомб.