Еще одна страна передаст Украине F-16: сроки не радуют

Общий объем технической помощи от этой страны Украине составляет более 320 миллионов евро

Бельгия является еще одной страной, которая готова передать Украине боевые самолеты F-16. Сейчас будет происходить процесс налаживания цепочки поставок боеприпасов, запчастей и технического оборудования для истребителей.

Поставки этой техники в ходе встречи обсудили глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

Отмечается, что Бельгия подтверждает намерения передать F-16 Украине в 2025 году. Умеров сказал, что обе стороны обсудили необходимость начала процесса налаживания цепочек поставки боеприпасов, запасных частей и техоборудования для боевых самолетов.

Также министры обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года. Общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для Сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.

Отметим, что к коалиции истребителей ранее присоединились 11 стран. Некоторые их них возьмут на себя обязательство передать Украине истребители, а часть их них будет заниматься организацией обучения украинских пилотов. Речь идет о таких странах: Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Бельгия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько беспилотных летательных аппаратов F-16 страна получит от Нидерландов.