Друг Украины в Сенате США призывает голосовать против помощи Киеву: что происходит

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они "взяли помощь Украине в заложники"

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, который всегда был на стороне Украины, заявил, что будет призывать сенаторов-республиканцев голосовать против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю. Его шаг направлен на то, чтобы вынудить заставить Белый дом пойти на уступки по вопросу безопасности государственной границы США.

По словам Макконнелла, речь идет о законопроекте по выделению 106 миллиардов долларов США, предложенном президентом страны Джо Байденом, пишет ABC News. Голосование за него назначено на 6 декабря.

Проект закона предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов. В него также входит финансирование для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Вместе с тем, там нет положений об укреплении границы с Мексикой, что неприемлемо для республиканцев. Именно поэтому Макконнелл решил призвать сенаторов-республиканцев голосовать против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.

"Мы делаем это, чтобы подчеркнули, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значительных изменениях на границе", – объяснил Макконнелл.

В свою очередь лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они "взяли помощь Украине в заложники" из-за их требований изменить политику по границе.

Для лоббирования голосования за инициативу американского президента прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Обратиться к сенаторам планировал и президент Владимир Зеленский, однако он в последний момент отменил свое выступление.

Американские конгрессмены объяснили, почему голосование за выделение помощи Украине связывают с мексиканско-американской границей и почему отдельные законодатели требуют рассматривать эти два вопроса вместе. По их словам, "здесь нет ничего чрезвычайного", пишет "Голос Америки".

"Здесь нет ничего чрезвычайного, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому … Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. Мы имеем более 200 тысяч нелегалов только за последний год", — пояснил конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста.

В то же время, по словам республиканского конгрессмена от штата Техас и председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола, помощь Украине в тандеме с усилением границы США продемонстрирует обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

"Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", – говорит Маккол.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Госдепе США сделали заявление насчет победы Украины. Союзники выступают за то, чтобы все территории были очищены от россиян.