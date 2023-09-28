путина нужно бить в Украине: в США рассказали, зачем поддерживают Киев

Член Сената США рассказал, зачем помогать Украине

Помогая Украине, США действуют в своих же интересах. Это связано с тем, что Штаты противостоят российской диктатуре.

Кроме того, всесторонняя помощь Украине бьет и по другим авторитарным режимам, в числе которых Китай и КНДР. Такую точку зрения выразил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, пишет Голос Америки.

По словам политика, объемы выделяемой помощи Украине выглядят слишком малыми для того, чтобы действительно победить россиян.

"Если владимир путин выиграет в этой войне, то следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом, — это сами украинцы", — отметил он.

Также Макконнелл убежден в том, что помощь Украине в военной сфере помогает развивать промышленную базу США, так как создаются новые рабочие места. Он отметил важность работы в этом направлении, так как конкуренция со стороны Китая и россии постоянно растет.

Представитель Сената США убежден в том, что уверенное сопротивление агрессору от Украины влияет на ситуацию на Дальнем востоке.

"Некоторые американцы, которые говорят, что это далеко от Дальнего Востока, и вот там наши настоящие тревоги. Но премьер-министр Японии сказал, что если вы хотите отправить сообщение президенту Си, бейте путина в Украине. Южные корейцы озабочены, филиппинцы озабочены, австралийцы озабочены. Следовательно, это действительно имеет огромное влияние на Азию и будущее Тайваня", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в США приняли решение о передаче Украине помощи на 300 миллионов долларов.