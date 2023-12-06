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Ленд-ліз від США продовжать? Чому Україна досі не скористалася запасним варіантом

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Анастасія Галата Анастасія Галата
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Завантаження допомоги Україні, 19 серпня 2022 року. Новина оновлена 06 грудня 2023, 17:08
Завантаження допомоги Україні, 19 серпня 2022 року.. Фото https://www.defense.gov/

Закон є запасним варіантом на випадок проблем з фінансуванням

Конгрес США на цьому тижні розгляне продовження на 2024 рік ленд-лізу для України, закону, який закінчився у жовтні 2023-го так і не почавшись.

Історичний закон про американський ленд-ліз для України став сенсацією у травні 2022-го і був грізним сигналом для росії. Ще б пак, адже востаннє така процедура діяла під час Другої світової війни та допомогла перемогти Адольфа Гітлера. Пояснюємо, чому не спрацював ленд-ліз досі та його треба постійно продовжувати.

Перспективи зараз

Посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону заявила, що продовження ленд-лізу відбудеться у рамках розгляду поправок до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік.

"П’ятий трек — це так званий військовий бюджет, закон NDA, який розглядається на цьому тижні. Це той проєкт, у якому ми просимо і Палату представників, і Сенат продовжити дію акту про ленд-ліз на 2024 рік", — розповіла Маркарова, назвавши це додатковим інструментом. Буде дуже добре мати цей інструмент як допоміжний, якщо Україна вичерпає основні програми допомоги.

Вона зазначила, що паралельно з цим вона сподівається на ухвалення головного питання — пакету допомоги. Мовляв, дипломати сподіваються, що американські дипломати знайдуть компроміс. Вона додала, що те, в якому це буде пакеті — внутрішнє питання США.

Як ленд-ліз закінчився, так і не почавшись

Військова допомога від США
Наразі уся зброя від США була безкоштовною для Києва

Попередній ленд-ліз втратив чинність З жовтня, але так і не був задіяний. Закон має офіційну назву "Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні 2022 року". В тексті закону прописано, що президенту США надаються розширені повноваження укладати договори з урядом України про надання в оренду або в лізинг оборонних засобів для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення та для інших цілей". Тобто, кошти повертати треба, але на кращих умовах, якби це було без ленд-лізу.

Натомість, пояснює Atlanic Council, військова допомога Україні поки що виділялась за трьома іншими програмами з федерального бюджету США:

  • Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),
  • зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF),
  • вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA – Presidential Drawdown).

На практиці Сполучені Штати передали Україні боєприпаси, зброю та іншу військову допомогу на суму 46,6 мільярда доларів у 2022-2023 фінансових роках без будь-яких вимог щодо повернення або відшкодування вартості зброї.

Закон про ленд-ліз таки трохи допоміг Україні — у 2022 році його існування дозволило Байдену продовжувати надходити допомогу, не вимагаючи нових дій від Конгресу, як у випадку з додатковим фінансуванням. Його поновлення було б "планом-Б" для Сполучених Штатів у разі затримки фінансування. Влітку Маркарова пояснювала, що варіант лізингу чи оренди зброї в ідеалі має залишатися можливим через закон про ленд-ліз у разі затримок або труднощів із забезпеченням. У разі відновлення закону про ленд-ліз, той, ймовірно, залишиться резервним варіантом.

Головний недолік

На відміну від ленд-лізу, усі пакети допомоги, надані Сполученими Штатами, безкоштовні для України. За цю допомогу не треба повертати кошти. Так, раніше експерт Українського інституту майбутнього та консультант комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак пояснював "Телеграфу", що влазити у борги, маючи можливість отримувати найнеобхідніше безплатно, було б нерозумно.

"Згідно з положеннями закону про ленд-ліз, надана військова техніка повинна бути викуплена або повернена власникам. Зараз ми отримуємо допомогу за указом президента США, який підписується у стислі строки і не потребує голосування в Конгресі і Сенаті. Так, деякі позиції закуповують бюджетним коштом через Міноборони, але це окрема історія. Наразі ми маємо домовленість з партнерами про поставки у наступному році мільйона снарядів, боєприпасів калібру 155 та 132 мм. Так, це радянське озброєння, але воно працює. Тобто, на момент запровадження ленд-ліз здавався ледь не єдиним можливим варіантом отримання військової підтримки, тепер же ситуація змінилась і в ньому, грубо кажучи, відпала необхідність", – пояснював експерт.

Про це є писало видання Politico, цитуючи джерела в уряді США. Ленд-ліз так і не починався через схвалену Конгресом суму грошей на підтримку нашої країни. Друга причина – на момент дії цього закону була достатньою двопартійна підтримка відправки зброї. Хоча навіть серед сенаторів було незадоволення тим, що допомога роздавалася безкоштовно, без використання ленд-лізу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що друг України у Сенаті США заявив, що переконуватиме сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги для України.

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