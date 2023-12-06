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Лэнд-лиз от США продолжат? Почему Украина до сих пор не воспользовалась запасным вариантом

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Анастасия Галата Анастасия Галата
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Загрузка помощи Украине, 19 августа 2022 года. Новость обновлена 06 декабря 2023, 17:08
Загрузка помощи Украине, 19 августа 2022 года.. Фото https://www.defense.gov/

Закон является запасным вариантом на случай проблем с финансированием

Конгресс США на этой неделе рассмотрит продолжение на 2024 год ленд-лиза для Украины, закон, закончившийся в октябре 2023-го так и не начавшись.

Исторический закон об американском ленд-лизе для Украины стал сенсацией в мае 2022-го и был грозным сигналом для России. Еще бы, ведь в последний раз такая процедура действовала во время Второй мировой войны и помогла победить Адольфа Гитлера. Объясняем, почему не сработал ленд-лиз до сих пор, и его нужно постоянно продолжать.

Перспективы сейчас

Посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона заявила, что продление ленд-лиза состоится в рамках рассмотрения поправок в проект закона об оборонном бюджете на 2024 год.

"Пятый трек — это так называемый военный бюджет, закон NDA, который рассматривается на этой неделе. Это тот проект, в котором мы просим и Палату представителей, и Сенат продолжить действие акта о ленд-лизе на 2024 год", — рассказала Маркарова, назвав это дополнительным инструментом. Будет очень хорошо иметь этот инструмент вспомогательным, если Украина исчерпает основные программы помощи.

Она отметила, что параллельно с этим она надеется на принятие главного вопроса пакета помощи. Мол, дипломаты надеются, что американские дипломаты найдут компромисс. Она добавила, что, то, в каком это будет пакете, — внутренний вопрос США.

Как ленд-лиз закончился, так и не начавшись

Военная помощь от США
Пока все оружие от США было бесплатным для Киева

Предыдущий ленд-лиз утратил силу С октября, но так и не был задействован. Закон имеет официальное название "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". В тексте закона прописано, что президенту США предоставляются расширенные полномочия заключать договоры с правительством Украины о предоставлении в аренду или в лизинг оборонных средств для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения и для других целей". То есть средства возвращать надо, но на лучших условиях, если бы это было без ленд-лиза.

В то же время, объясняет Atlanic Council, военная помощь Украине пока выделялась по трем другим программам из федерального бюджета США:

  • Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),
  • внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF),
  • изъятие из запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks или PDA – Presidential Drawdown).

На практике Соединенные Штаты передали Украине боеприпасы, оружие и другую военную помощь на сумму 46,6 миллиарда долларов в 2022-2023 финансовых годах без каких-либо требований по возврату или возмещению стоимости оружия.

Закон о ленд-лизе немного помог Украине — в 2022 году его существование позволило Байдену продолжать поступать помощь, не требуя новых действий от Конгресса, как в случае с дополнительным финансированием. Его обновление было бы "планом-Б" для Соединенных Штатов в случае задержки финансирования. Летом Маркарова объясняла, что вариант лизинга или аренды оружия в идеале должен оставаться возможным из-за закона о ленд-лизе в случае задержек или трудностей с обеспечением. В случае восстановления закона о ленд-лизе, тот, вероятно, останется резервным вариантом.

Главный недостаток

В отличие от ленд-лиза, все пакеты помощи, предоставленные Соединенными Штатами, бесплатны для Украины. За эту помощь не нужно возвращать деньги. Так, ранее эксперт Украинского института будущего и консультант комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак объяснял "Телеграфу", что влезать в долги, имея возможность получать самое необходимое бесплатно, было бы глупо.

"Согласно положениям закона о ленд-лизе, предоставленная военная техника должна быть выкуплена или возвращена владельцам. Сейчас мы получаем помощь по указу президента США, который подписывается в сжатые сроки и не нуждается в голосовании в Конгрессе и Сенате. Так, некоторые позиции закупают за бюджетные средства. через Минобороны, но это отдельная история, пока мы имеем договоренность с партнерами о поставках в следующем году миллиона снарядов, боеприпасов калибра 155 и 132 мм. Да, это советское вооружение, но оно работает. единственным возможным вариантом получения военной поддержки, теперь ситуация изменилась и в нем, грубо говоря, отпала необходимость", – объяснял эксперт.

Об этом писало издание Politico, цитируя источники в правительстве США. Лэнд-лиз так и не начинался из-за одобренной Конгрессом суммы денег в поддержку нашей страны. Вторая причина – на момент действия этого закона была достаточна двухпартийная поддержка отправки оружия. Хотя даже среди сенаторов было недовольство тем, что помощь раздавалась бесплатно без использования ленд-лиза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что друг Украины в Сенате США заявил, что будет убеждать сенаторов-республиканцев голосовать против дополнительной помощи для Украины.

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