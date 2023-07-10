Не/оправданные надежды: почему ленд-лиз для Украины сработал не так, как мы ожидали

Военная поддержка Украины со стороны США поступает вне рамок ленд-лиза

Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был принят Конгрессом США 3 мая 2022 года. Срок действия Акта истекает одновременно с завершением финансового года в Америке — в конце сентября 2023-го. В связи с приближением дедлайна украинцы принялись подводить итоги и оценивать результаты работы закона.

Так, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак сравнил объемы военной помощи СССР со стороны США во времена Второй мировой с сегодняшними масштабами поставок в рамках ленд-лиза для Украины, отметив, что результаты этого сравнения — "про настоящее лидерство и политическую волю. Или об их отсутствии".

"Телеграф" выяснял, почему американский ленд-лиз не стал для Украины рогом изобилия в разгар войны, и есть ли смысл в пролонгации действия этого закона.

Ленд-лиз в теории и на практике

Напомним, ленд-лиз – это программа, предусматривающая предоставление одной из стран-участниц войны необходимого вооружения, военной техники, одежды и других необходимых военным вещей от США, не только без предварительной оплаты номенклатуры, но и с отсрочкой исполнения долговых обязанностей, или вообще безвозмездно – на условиях аренды.

Помимо возможности не платить за оказанную помощь прямо сейчас, ленд-лиз позволяет принимать решение о передаче вооружения в сжатые сроки, минуя бюрократические процессы, являющиеся крайне важной опцией в условиях острой фазы войны.

Ирония судьбы заключается в том, что в последний раз ленд-лиз был введен в 1941 году, когда американское правительство оказывало военную помощь СССР во Второй мировой войне для защиты Европы от гитлеровской Германии. Уже через 80 лет президент США подпишет закон о ленд-лизе, чтобы защитить Европу от самой наследницы СССР — россии.

Однако самым печальным в этой истории выглядит то, что в прошлый раз в рамках ленд-лиза официальная москва действительно получила в разы больше вооружения, чем теперь Киев. Вероятно, если бы объемы поставок военной техники в Украину были аналогичны поступавшим в СССР, война с российскими оккупантами уже могла бы быть завершена.

Впрочем, неверным будет сказать, что ленд-лиз для Украины не сработал вовсе. В частности, в рамках именно этой программы украинской армии были обещаны РСЗО М142 HIMARS, получение которых позволило ВСУ поражать вражеские объекты, ранее недоступные из-за их удаленности, и в целом усилило нашу обороноспособность.

Еще одной причиной желанности данного закона для Украины было то, что он выступал своего рода страховкой на случай кардинальных политических изменений в США. Если бы осенью 2022 года к власти пришли республиканцы, среди которых есть агитаторы за "плохой мир" между Украиной и рф, объемы грантовой военной помощи от американцев могли бы значительно снизиться, однако остановить поставки вооружения, обещанного в рамках ленд-лиза, политики не смогли бы .

Что касается так называемого "завершения срока действия" программы, данное определение не является корректным, отмечает военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По словам эксперта, в конце сентября в США просто завершится финансовый год, в бюджет которого были "вшиты" расходы на военную помощь Украине в рамках ленд-лиза, однако это не означает, что программа не может быть продлена.

"Ежемесячно США передают Украине два пакета военной помощи. В октябре в Штатах принимается новый финансовый год и в нем также будет выделен бюджет на оружие, технику и другую помощь Украине, в том числе — в рамках ленд-лиза. Это будет продолжаться, пока война не завершится. Кроме того, каждая страна из числа международных партнеров Украины формирует собственный бюджет для помощи нам, не привязанный к графику поставок США. Следовательно, никаких причин отслеживать "срок годности" ленд-лиза нет", — объясняет Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".

В то же время эксперт соглашается с тем, что некоторые типы вооружения, например американская баллистическая ракета малой дальности ATACMS, могли бы быть переданы Украине значительно раньше, однако Запад все еще медлит с траншами такого уровня. По словам политического аналитика, авиация, которая является самой дорогой после флота позицией в списке наших потребностей, не передается Украине из-за неготовности инфраструктуры для применения техники и отсутствия обученного персонала. При этом, если бы намерения США поставлять нам самолеты были более настойчивыми, вопрос условий использования авиации начал бы решаться значительно раньше.

Зачем платить, если можно не платить

Львиная часть военной поддержки, предоставляемой Украине, не предусматривает компенсацию стоимости военной техники и вооружения. По словам эксперта Украинского института будущего и консультанта комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, влезать в долги, имея возможность получать самое необходимое бесплатно, было бы глупо.

"Согласно положениям закона о ленд-лизе, предоставленная военная техника должна быть выкуплена или возвращена владельцам. Сейчас мы получаем помощь по указу президента США, который подписывается в сжатые сроки и не нуждается в голосовании в Конгрессе и Сенате. Да, некоторые позиции закупают за бюджетные средства через Минобороны, но это отдельная история. Сейчас мы имеем договоренность с партнерами о поставках в следующем году миллиона снарядов, боеприпасов калибра 155 и 132 мм. Да, это советское вооружение, но оно работает. То есть, на момент подписания ленд-лиза он казался единственным возможным вариантом получения военной поддержки, теперь же ситуация изменилась и в нем, грубо говоря, отпала необходимость", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Преимущества президентской программы по поставке Украине военной техники отмечает и политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, мощность этой поддержки трудно переоценить, ведь общая стоимость предоставленной номенклатуры равна примерно 16 оборонным бюджетам Украины. Такие объемы вооружения позволяют успешно воплощать планы Генштаба ВСУ по проведению успешного контрнаступления.

В частности, эксперт напоминает, что во время озвучивания потребностей украинской армии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о 300 танках и 600 БМП, на что международные партнеры ответили поставками 1600 бронемашин, а общее количество танков, уже полученных Украиной и готовящихся к отправке, составляет около 800 единиц.

"Это свидетельствует о том, что предоставляемых объемов номенклатуры более, чем достаточно. Другой вопрос, что по отдельным видам вооружения есть определенные вопросы, но это не влияет на общие объемы помощи ВСУ. Кроме того, на саммите НАТО 11-12 июля будет обсуждаться расширенный характер военно-технического сотрудничества, который не будет зависеть от результатов президентской гонки и будет являть собой программу стратегического партнерства. Соответственно, она не повлияет на вопрос предоставления или непредоставления вооружения в рамках ленд-лиза, ведь эта программа утверждается, как минимум, на десятилетие. Учитывая стратегические интересы США, она будет выполнена в полном объеме", – объясняет Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

В итоге можно резюмировать, что программа ленд-лиза не была реализована в полной мере в ее классическом формате, однако выполнила не менее важные функции: предоставила гарантии того, что Украина не останется без вооружения в начале полномасштабной войны и стала страховкой на случай политических перетрубаций в США. Получить мощную военную помощь и поддержку от коллективного Запада Украине удалось на более выгодных условиях.