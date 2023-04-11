Американський ленд-ліз для України все ще не розпочався — Politico назвало дві причини

Деякі в США незадоволені позицією Байдена щодо ленд-лізу

Минув уже майже рік з того моменту, як президент США Джо Байден підписав історичний документ – ленд-ліз для України. Однак досі ця програма так і не запрацювала.

Politico розібралося, чому так відбувається. За даними видання, яке посилається на власні джерела в уряді США, ленд-ліз так і не починався з двох причин.

Перша — через схвалену Конгресом суму грошей на підтримку нашої країни, яка ще не обнулена.

"Ми приділяємо першочергову увагу допомоги в галузі безпеки, за яку їм не доведеться нам платити", — сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності, зазначивши, що адміністрація "безумовно готова використовувати його (Ленд-ліз - Ред.) в майбутньому".

Друга причина – двопартійна підтримка відправки зброї в Україну. Якщо опір республіканців посилиться або громадська думка повернеться проти війни, тоді має сенс використати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування майбутніх постачань зброї, сказав помічник демократів у Конгресі на умовах анонімності.

При цьому зазначається, що дехто у США залишається незадоволеним, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним.

"Оскільки наші оборонні запаси виснажуються, з боку адміністрації Байдена абсурдно сидіти склавши руки та ігнорувати повноваження Конгресу з ленд-лізу", - заявив сенатор Джон Корнін (штат Техас), який очолював зусилля щодо ухвалення закону. Використання ленд-лізу — "набагато кращий план, аніж продовжувати роздавати їх безкоштовно", додав він.

Нагадаємо, що ленд-ліз це програма, за якою США надавали союзникам техніку та зброю у тимчасове користування з правом викупити її для себе після закінчення війни або повернути назад.

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