США не зможуть...: у Пентагоні зробили тривожну заяву про допомогу Україні

Рішення Міністерства оборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на низці різних факторів

У Міноборони Сполучених Штатів Америки заявили, що на військову допомогу Україні залишилося 5,9 млрд. доларів. США незабаром не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги без додаткового фінансування Міністерства.

Таку заяву зробив представник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 5 грудня. Про це пише "Радіо Свобода".

"На даний момент ми маємо приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення (Presidential Drawdown Authority (механізм, який дає можливість передавати військові матеріали з баз і складів Збройних сил США без консультацій з Конгресом у межах встановлених Конгресом максимальних стель для обсягів)., — Ред.). таких поставок — ред.), і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", — сказав він.

За його словами, незабаром без додаткового фінансування Міноборони Штати можуть досягти межі, і вони не матимуть можливості підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки.

"Ця ситуація наголошує на важливості подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", - додав представник Пентагону.

Райдер підкреслив, що рішення Міністерства оборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на низці різних факторів. Серед них також є нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність Штатів поповнювати свої ресурси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що друг України у Сенаті США заявив, що переконуватиме сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги для України.