Після відмови виступу перед сенаторами США: Зеленський візьме участь у важливому саміті

На додачу до лідерів "сімки" на початку зустрічі візьме участь український лідер

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеосаміті з лідерами країн "Великої сімки". У ході онлайн-зустрічі буде обговорено низку важливих питань, включаючи ситуацію в Україні.

Таку заяву зробив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно, пише Kyodo News. За його словами, це станеться у середу, 6 грудня.

"Ввечері 6-го числа прем’єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". На додачу до лідерів "сімки" на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський", — заявив Мацуно.

Він також додав, що на онлайн-саміті прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорення низки важливих тем. Йдеться, зокрема, про ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також про штучний інтелект.

Варто додати, що днем раніше, 5 грудня, Зеленський мав брати участь в онлайн-зустрічі з американськими сенаторами. Проте в останній момент стало відомо, що український лідер бути присутнім на цих зборах не буде. Натомість виступив демократ Марк Уорнер, який має інформацію про потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський повідомив позитивні новини про постачання зброї Україні. Країна отримала, зокрема, і дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони, а також нові ЗРК та багато іншого.