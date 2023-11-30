Прискорюємо фортифікацію: Зеленський назвав головні напрямки оборони України

Для зміцнення позицій ЗСУ на фронті хочуть залучати український бізнес

Володимир Зеленський провів дві важливі наради з військовими у Запоріжжі. Було ухвалено рішення про те, що на фронті потрібно прискорити будівництво фортифікаційних споруд на основних ділянках.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі. Про ситуацію на фронті йому доповіли генерали Олександр Тарнавський, Едуард Москальов, Сергій Литвинов та інші, хто відповідає за оборону на Запорізькому напрямку.

Зеленський назвав основні напрямки, де необхідно посилити та прискорити оборону. Насамперед йдеться про Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки в Донецькій області. На Харківщині посилену увагу необхідно приділити Куп'янському напрямку, а також оборонній лінії Куп'янськ-Лиман.

"Вся Харківщина та Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область. Були доповіді обласної влади, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Умерова, генерала Павлюка. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет є очевидним. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів", — додав президент.

Також Володимир Зеленський обговорив із військовими нагальні потреби, щоб працювати з партнерами над їх задоволенням. Пріоритетну увагу глава держави доручив приділити будівництву укриттів у школах, особливо у Запорізькій області. Це дозволить дітям навчатися у змішаному режимі – як офлайн, так і онлайн.

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