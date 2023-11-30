Ускоряем фортификацию: Зеленский назвал главные направления обороны Украины

Для укрепления позиций ВСУ на фронте хотят привлекать украинский бизнес

Владимир Зеленский провел два важных совещания с военными в Запорожье. Было принято решение о том, что на фронте нужно ускорить строительство фортификационных сооружений на основных участках.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале. О ситуации на фронте ему доложили генералы Александр Тарнавский, Эдуард Москалев, Сергей Литвинов и другие, кто отвечает за оборону на Запорожском направлении.

Зеленский назвал основные направления, где необходимо усилить и ускорить оборону. В первую очередь речь идет об Авдеевском, Марьинском и других направлениях в Донецкой области. В Харьковской области усиленное внимание необходимо уделить Купянскому направлению, а также оборонной линии Купянск-Лиман.

"Вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг – Херсонская область. Были доклады областных властей, всех соответствующих военных руководителей, министра обороны Умерова, генерала Павлюка. Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов", — добавил президент.

Также Владимир Зеленский обсудил с военными насущные потребности, чтобы работать с партнерами над их удовлетворением. Приоритетное внимание глава государства поручил уделить строительству укрытий в школах, в особенности в Запорожской области. Это позволит детям учиться в смешанном режиме — как оффлайн, так и онлайн.

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