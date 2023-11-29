Шторм против оккупантов: снесены заграждения возле Крымского моста, исчезли боевые дельфины (фото)

Боновые заграждения возле Крымского моста исчезли

Непогода, которая на днях разыгралась в Украине, серьезно зацепила и оккупированный Крым, на Черном море был очень сильный щторм, который разбил четыре набережные на южном берегу полуострова и принес еще немало разрушений. Вероятно, он также сорвал часть боновых (плавучих) заграждений Крымского моста.

В Капканах и в районе Еникале в Керчи к берегу прибило южным штормовым ветром связанные пластмассовые емкости. Авторы Telegram-канала "Крымский ветер" предполагают, что это фрагменты боновых заграждений Крымского моста.

OSINT-исследователь Brian со ссылкой на спутниковые снимки подтверждает, что боновые заграждения возле Крымского моста исчезли. Их могло смыть, или же российские власти намеренно убрали их из-за шторма.

"Таким образом, я могу с уверенностью сказать, что эти боновые заграждения присутствовали для защиты моста от атак со стороны Украины. Только время может показать, какие результаты даст это российское "нововведение", когда произойдет следующая атака на мост", – отметил он.

Военный обозреватель и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин добавил, что с улучшением погоды появились первые оптические спутниковые снимки Севастопольской бухты. Они подтверждают, что российские боновые заграждения были смыты штормом.

Кроме того, OSINT-исследователи установили, что из входа в Севастопольскую бухту пропали клетки с дельфинами, которых россияне тренировали для выявления диверсантов. Пока не ясно, смогли ли дельфины выбраться из клеток наружу, но многие надеются, что да. Однако не исключено, что оккупанты могли передвинуть клетки перед штормом.

Ранее "Телеграф" писал, что две блестящие атаки на Крымский мост, которые СБУ провела в октябре 2022 и июле 2023 года, показали интересную деталь — россияне не способны защитить этот объект. Это означает, что он будет и дальше оставаться под угрозой новых ударов.