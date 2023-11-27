Разрушены здания, затоплены улицы, погибли питомцы зоопарка: в Крыму и на побережье рф "штормовой армагеддон" (видео)

Фото и видео бушующего урагана и его последствий уже опубликовали в сети

В Крыму бушует мощный шторм, который уже успел привести к неприятным последствиям. Около 400 тысяч человек остались без электроснабжения в результате происшествия. Часть сетей была повреждена повторно.

В результате последствий непогоды на полуострове введен режим чрезвычайной ситуации. Информация об этом была опубликована в понедельник, 27 ноября, в Telegram-каналах. Также были обнародованы фото урагана.

"Шторм разбил четыре набережные на южном берегу Крыма. Пострадали набережные Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры. В Кореизе сильно повреждена набережная Русалка. Смыты перила, фонари, скамейки, намыто много гальки", — говорится в сообщении "Крымский ветер".

В то же время на мысе Фиолент в Севастополе ураган частично разрушил комплекс апартаментов, принадлежащий бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву. Отмечается, что комплекс апартаментов "Фиолент Village" принадлежит ООО "Порфир", которым, в свою очередь, владеет семья Лебедевых.

К тому же в городе Севастополь в результате сильного шторма волна пробила крышу музея-аквариума. Волна пробила крышу и затопила исторический зал с экзотическими животными. Известно, что 800 обитателей зоопарка погибли.

Также непогода охватила и территорию россии. В пабликах появилась информация, а также фото и видео с некоторых городов, которые пострадали в результате сильного шторма. Так, к примеру, в Кабардинке уже начался потоп.

В Сочи шторм разрушил элитные эллинги у пляжа. Их использовали для сдачи туристам. В сети были опубликованы фото и видео происшествия.

Также в Сочи было разрушено трехэтажное здание. Этот момент попал на видео.

Бывший директор Гидрометцентра Роман Менделевич Вильфанд сообщил "РИА-Новости", что непогода на юге россии продлится до среды, самым сложным станет понедельник.

Стоит отметить, что непогода в Украине также началась 27 ноября. В большей части областей зафиксирована метель и сильный ветер. При этом столица находится в сложных погодных условиях. В связи с этим был объявлен ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Больше подробностей о последствиях разбушевавшейся непогоды читайте в онлайн-хронике на сайте "Телеграф": Украину засыпало снегом: без света сотни населенных пунктов, трассы перекрыты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии под Анапой во время сильного шторма на мель выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.