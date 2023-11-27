Зруйновано будівлі, затоплено вулиці, загинули тварини в зоопарку: у Криму та на узбережжі рф "штормовий армагеддон" (відео)

Фото та відео бурхливого урагану та його наслідків вже опублікували у мережі

У Криму вирує потужний шторм, який уже встиг спричинити неприємні наслідки. Близько 400 тисяч людей залишилися без електропостачання внаслідок пригоди. Частину мереж було пошкоджено повторно.

Внаслідок наслідків негоди на півострові запроваджено режим надзвичайної ситуації. Інформація про це була опублікована у понеділок, 27 листопада, у Telegram-каналах. Також було оприлюднено фото урагану.

"Шторм розбив чотири набережні на південному березі Криму. Постраждали набережні Місхору, Алупки, Фороса, Гаспри. У Кореїзі сильно пошкоджена набережна Русалка. Змиті поруччя, ліхтарі, лави, намито багато гальки", — йдеться у повідомленні "Кримський вітер".

На мисі Фіолент у Севастополі ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить колишньому міністру оборони України Павлу Лебедєву. Зазначається, що комплекс апартаментів "Фіолент Village" належить ТОВ "Порфір", який, своєю чергою, має сім’я Лебедєвих.

До того ж у місті Севастополь внаслідок сильного шторму хвиля пробила дах музею-акваріуму. Хвиля пробила дах і затопила історичну залу з екзотичними тваринами. Відомо, що 800 тварин в зоопарку загинули.

Також негода охопила і територію росії. У пабліках з’явилася інформація, а також фото та відео з деяких міст, які постраждали внаслідок сильного шторму. Так, наприклад, у Кабардинці вже розпочався потоп.

У Сочі шторм зруйнував елітні елінги біля пляжу. Їх використовували для здавання туристам. У мережі було опубліковано фото та відео події.

Також у Сочі було зруйновано триповерхову будівлю. Цей момент потрапив на відео.

Колишній директор Гідрометцентру Роман Менделевич Вільфанд повідомив "РИА-Новости", що негода на півдні росії триватиме до середи, найскладнішим стане понеділок.

Варто зазначити, що негода в Україні також розпочалася 27 листопада. У більшій частині областей зафіксовано хуртовину та сильний вітер. При цьому столиця перебуває у складних погодних умовах. У зв’язку з цим було оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.

Більше подробиць про наслідки негоди читайте в онлайн-хроніці на сайті "Телеграф" : Україну засипало снігом: без світла сотні населених пунктів, траси перекриті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії під Анапою під час сильного шторму на мілину викинуло суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза.