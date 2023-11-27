Україну засипало снігом: без світла сотні населених пунктів, траси перекриті (онлайн-хроніка)

Мешканці багатьох регіонів закликають працювати віддалено і не виїжджати у таку погоду

Вранці у понеділок багато регіонів перетворилися на суцільний сніговий замет — негода в Україні знеструмила понад дві тисячі населених пунктів, а на 14 дорогах перекрили рух, бо їх позамітало снігом. Мешканців закликають працювати віддалено і не виїжджати у таку погоду у місто.

"Телеграф" слідкує за ситуацією та публікує останні новини:

11:50 — МВС показало, як рятувальники витягують із кучугури "швидку" та закликали водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода.

11:41 — Деякі поїзди прямують з відхиленням від графіка на понад годину:

№247/248 Одеса — Київ,

№11/12 Одеса — Львів,

№7/8 Одеса — Харків,

№53/54 Одеса — Дніпро,

№253/254 Одеса — Кривий Ріг,

Жоден рейс не скасували, а у найбільш засніжені регіони додали більше вагонів для тих, хто їхав туди автівкою: +4 вагони поїзду №106 Одеса — Київ сьогодні, +4 вагони поїзда №248 Одеса — Київ завтра.

11:37 — Свіжі дані по відключеннях світла від "Укренерго": всього без електрики зараз 2046 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Кіровоградській областях.

В Україні знеструмлено 2046 населених пунктів

11:12 — Тимчасом від негоди потерпають також українські захисники, які у сильну хурделицю змушені перебувати на своїх позиціях просто неба. Відповідні відео з умовами роботи військових публікують у соцмережах:

11:09 — Сильний вітер пошкодив полотнище найбільшого прапора України (розташовується на Печерських пагорбах поруч з Батьківщиною-Матір'ю) попри те, що його приспустили напередодні негоди, пише КМДА. Прапор уже знімають із флагштока та замінять його на новий.

11:03 — Комунальники відкопують столицю, на цю годину Київ від снігу очищають 294 одиниці спецтехніки, повідомив мер Віталій Кличко. Комунальники розчищають та обробляють тротуари, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів, сходові марші, зупинки громадського транспорту, які обслуговує підприємство "Київавтодор".

Мер закликав водіїв надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби, не паркувати автівки на узбіччях доріг.

10:35 — Президент Володимир Зеленський подякував всім рятувальникам і працівникам, які допомагають людям. Та опублікував фото наслідків негоди:

Найскладніша ситуація на Одещині — тут снігові замети сягають 1,5 м. Через заметіль біля села Удобного рятувальники евакуювали з автобусів 42 людини, серед них 10 дітей. Крім цього на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники за допомогою снігохода вивільнили шістьох осіб. Загалом в області відбуксирували понад 500 автомобілів.

Рятувальники витягують машини із снігових кучугур, бо дороги замело

На Черкащині ускладнено рух поблизу Кам'янки. Працівники поліції організували рух транспорту в реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинено на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

У Кіровоградській області ліквідовано затор біля с. Велика Виска, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що енергетики Києва переходять на посилений режим роботи.