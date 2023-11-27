Украину засыпало снегом: без света сотни населенных пунктов, трассы перекрыты (онлайн-хроника)

Жители многих регионов призывают работать удаленно и не выезжать в такую погоду

Утром в понедельник многие регионы превратились в сплошной снежный сугроб — непогода в Украине обесточила более двух тысяч населенных пунктов, а на 14 дорогах перекрыли движение, потому что их заметало снегом. Жителей призывают работать удаленно и не уезжать в такую погоду в город.

"Телеграф" следит за ситуацией и публикует последние новости:

11:50 — МВД показало, как спасатели вытаскивают из сугроба "скорую" и призвали водителей избегать поездок по регионам, где бурлит непогода.

11:41 — Некоторые поезда следуют с отклонением от графика на час:

№247/248 Одесса — Киев,

№11/12 Одесса — Львов,

№7/8 Одесса — Харьков,

№53/54 Одесса — Днепр,

№253/254 Одесса — Кривой Рог,

Ни один рейс не отменили, а в наиболее заснеженные регионы добавили больше вагонов для тех, кто ехал туда на автомобиле: +4 вагона поезда №106 Одесса — Киев сегодня, +4 вагона поезда №248 Одесса — Киев завтра.

11:37 — Свежие данные по отключениям света от "Укрэнерго": всего без электричества сейчас 2046 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Кировоградской областях.

В Украине обесточены 2046 населенных пунктов

11:12 — Между тем от непогоды страдают также украинские защитники, которые в сильную вьюгу вынуждены находиться на своих позициях под открытым небом. Соответствующие видео с условиями работы военных публикуют в соцсетях:

11:09 — Сильный ветер повредил полотнище самого большого флага Украины (располагается на Печерских холмах рядом с Родиной-Матерью), несмотря на то, что его опустили накануне непогоды, пишет КГГА. Флаг уже снимают с флагштока и заменят его новым.

11:03 — Коммунальщики откапывают столицу, к настоящему времени Киев от снега очищают 294 единицы спецтехники, сообщил мэр Виталий Кличко. Коммунальщики расчищают и обрабатывают тротуары, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничные марши, остановки общественного транспорта, обслуживаемые предприятием "Киевавтодор".

10:35 — Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех спасателей и работников, которые помогают людям. И опубликовал фото последствий непогоды:

Самая сложная ситуация в Одесской области — здесь снежные заносы достигают 1,5 м. Из-за метели возле села Удобного спасатели эвакуировали из автобусов 42 человека, среди них 10 детей. Кроме этого на трассе Измаил-Рени спасатели с помощью снегохода освободили шесть человек. Всего в области отбуксировали более 500 автомобилей.

Спасатели вытаскивают машины из снежных сугробов, потому что дороги замело

В Черкасской области затруднено движение вблизи Каменки. Сотрудники полиции организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

В Кировоградской области ликвидирована пробка возле с. Большая Виска, 30 грузовиков стоят на обочине.

Ранее Телеграф сообщил, что энергетики Киева переходят на усиленный режим работы.