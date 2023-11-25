Энергетики Киева переходят на усиленный режим работы: в чем причина

Аварийные отключения в городе пока не планируются

В ночь на субботу, 25 ноября россияне массированно атаковали "шахедами" Киев. По словам местных жителей, эта атака была самой массированной с начала полномасштабного вторжения.

На данный момент энергетики переходят в режим усиленного дежурства. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Так, по прогнозам синоптиков, в столице в ближайшие дни ожидается непогода. Из-за этого энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.

Напомним, что по предварительным данным, россияне использовали во время атаки баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Атака происходила волнами, дроны заходили в Киев многочисленными группами и постоянно меняли курс. Несмотря на попытки врага избежать систем ПВО, украинским воинам удалось сбить больше 60 БПЛА. Обломки от них упали в разных районах Киева.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как выглядит укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны.Одно из укрытий, расположенных в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и не пригодно для использования. Балансодержателя через суд хотят обязать привести защитное сооружение в надлежащий вид.